Saara Sihvonen kertoo, mitä menestyvältä mallilta vaaditaan: "Terveellinen menestys ei koskaan tule hyvinvoinnin kustannuksella"

Huippumalli haussa -ohjelman päätuomari ja mallikokelaiden mentori Saara Sihvonen on tehnyt merkittävän malliuran. Syksyllä alkavaa Huippis-kautta Sihvonen odottaa innoissaan ja lupailee kaudesta jännittävää ja yllättävää.

– Kausi tulee olemaan todella aito, avoin kaikille ja rehellinen. Itse toivoisin, että muotiala muuttuisi inhimillisemmäksi ja tällä tulevalla kaudella on paljon inhimillisyyttä, Sihvonen lupailee.

Sihvonen kokee tärkeäksi, että haku ohjelmaan on ollut avoinna kaikille ja se näkyy lopputuloksessa. Hän kertoo, että ohjelmassa tullaan näkemään isoja persoonia ja upeita tarinoita.

– Kilpailijat tulevat eri taustoista ja monella mallikokelaalla on paljon tärkeää sanottavaa, Sihvonen iloitsee.

Loisteliaan uran maailman catwalkeilla tehnyt Sihvonen kertoo, että mallimaailma on muuttunut paljon siitä, kun hän itse alkoi rakentamaan uraansa. Sihvonen sijoittui itse vuonna 2010 toiseksi Huippumalli haussa -ohjelmassa.

Hänen mukaansa sosiaalinen media on nykyisin vahvasti läsnä työvälineenä, jota se ei vielä 12 vuotta sitten ollut. Sihvonen on tyytyväinen diversiteettiin, joka on iso asia muotimaailmassa nykypäivänä.