Tämä piirre sai Saara Sihvosen luulemaan uransa alussa, ettei hänestä olisi huippumalliksi: "Minulle huomautettiin aina...."

Sihvonen muistaa ohjelmassa saadun kritiikin ja muistuttaa, että onneksi mallimaailma on muuttunut positiivisempaan suuntaan. Omalla kaudellaan palaute ei aina tuntunut kovin rakentavalta.

Ohjelman jälkeen Sihvosen ura lähti hurjaan nousukiitoon. Hän kertoo olleensa onnekas, että sai taakseen hyvän ja luotettavan agentin. Mallitoimistoa pyörittävä Toni Korpineva nappasi Sihvosen siipiensä suojaan ja yhteistyö kaksikolla jatkuu edelleenkin. Sihvonen kertoo, että tiivis tukiverkosto on hyvin tärkeä.

– Perhe, ystävät ja hyvät agentuurit ovat erityisen tärkeitä, kun on pitkiä aikoja poissa kotoa. Toisinaan tunsin suurta yksinäisyyttä maailmalla ja juuri silloin läheiset olivat todella tärkeässä roolissa, Sihvonen sanoo.

Sihvosen ura kansainvälisenä mallina on kestänyt 12 vuotta. Hänet on nähty muotiviikoilla lukuisissa näytöksissä ympäri maailmaa. Lisäksi Sihvonen on esiintynyt muun muassa muotiraamattu Voguen sivuilla.