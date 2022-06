Huippumalli Saara Sihvonen opetti toimittajalle näyttävän kävelyn salat – katso video ja nappaa vinkit

Huippumalli haussa -ohjelman päätuomari Saara Sihvonen on tehnyt pitkän mallinuran ja kävellyt lukuisilla maailman catwalkeilla. MTV Uutisten toimittaja Jari Peltola pääsi Huippis-Saaran kävelykouluun.

Itsekin 12 vuotta sitten Huippumalli haussa -ohjelmasta mallimaailman huipulle ponkaissut Saara on aina ollut hyvä kävelemään ja kertoo, että jo omalla kaudellaan hänen vahvuutensa oli juuri kävely.

– Yliajattelu on pahinta mitä voi tehdä, kun kävelee runwaylla. Itse ajattelen tilanteita, jolloin minulla on ollut todella luottavainen olo elämässä, Sihvonen sanoo ja kertoo ryhdin tulevan sisältä päin.

/All Over Press

/All Over Press

Saaraa on nähty lukuisten huippusuunnittelijoiden muotinäytöksissä monilla muotiviikoilla niin Pariisissa, Milanossa, kuin New Yorkissakin.

– Itse mietin päässäni jonkin hyvän biisin ja otan siitä rytmin kävelyyn. Esimerkiksi Queenin We Will Rock You, Sihvoinen nauraa.