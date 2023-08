Malli Saara Sihvonen sai kaksoset: "Seikkailu alkakoon"

Huippumalli Saara Sihvonen on saanut perheenlisäystä. Sihvonen kertoo ilouutisesta Instagram-tilillään julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– He ovat täällä! Seikkailu alkakoon mun poikien kanssa, hän kirjoittaa.

– Eka ulkoilu rattaiden kanssa tuntu saavutukselta ja aivan mahtavalta. Äiteys… Se on kokopäivä työ. Big respect kaikki äidit siellä. Oma fiilis nyt: innostunut, rakastunut, kiitollinen ja utelias - ja ok joskus todella väsynyt. Twin mamat mitkä on teidän parhaat vinkit ekoihin kuukausiin?