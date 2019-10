Asperger poistetaan tautiluokituksesta, tilalle tulee kattokäsite

Aluksi diagnostiikan muutos aiheutti huolta Asperger- ja Autismiliiton jäsenistössä. Liitto on sittemmin muuttanut nimensä Autismiliitoksi diagnostiikkauudistuksen takia. Jäsenistössä oltiin huolestuneita muun muassa siitä, mitä vanhoille diagnooseille tapahtuu, lisääntyykö byrokratia ja miten käy kuntoutus- ja tukipalveluiden

. Osa näki autismikirjon häiriön myös liian laajana ja epämääräisenä sekä pelkäsi, että Asperger-diagnoosin saaneita tullaan uuden diagnostiikan takia pitämään epänormaalimpina ja toimintakyvyltään heikompina kuin he ovatkaan. Karkeasti sanottuna Asperger on lievää autismia.

Nyt on kuitenkin huomattu, että muutoksessa on myönteisiä puolia.

Autismiliiton suunnittelija Elina Havukainen sanoo, että diagnosoinnin yhteydessä tarkentuu se, millaisesta autismikirjon häiriöstä on kyse. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ihmiset saavat tarkoituksenmukaisempaa tukea, eikä tukea tulisi ainoastaan diagnoosin mukaan, vaan myös toimintakyvyn mukaan.

– Meillä on ihmisiä, jotka ovat hyvin erilaisia ja heillä on sama diagnoosi. Tässä pyritään määrittämään sitä, minkälaisesta autismista on kyse.