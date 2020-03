Kansanedustajan puhe vammaisesta Nuutti-pojastaan herkisti kollegoita yli puoluerajojen – pojan raastavat kokemukset saivat Noora Koposen politiikkaan: "Hän mietti itkuisena, miksei kelpaa"

– Silloin ei tarkkaan tiedetty, mistä on kyse ja asiat olivat uusia. Se oli äidille epävarmaa, kun ei tiennyt miten lasta voisi auttaa tai tukea, Koponen kertoo.

Autismin kirjo on laaja ja sen vuoksi oikein kukaan ei voinut auttaa. Koposen täytyi ajan kanssa tutustua omaan lapseensa uudella tavalla ja sitä kautta löytää paras tapa tukea lasta.

– Puheterapeutti ei välittänyt mikä Nuutilla on, vaan välitti siitä, miten voimme auttaa ja mitä on se, mitä Nuutti tarvitsee.

Erilaisia kohtaamisia



– On myös sellaisia tilanteita, joissa hänen käyttäytymistään yritetään ohjata siihen suuntaan, mikä on tavallaan tyypillinen tapa toimia. Jos ja kun hän ei läheskään aina näin pysty tekemään, varsinkin jos tilanne on uusi ja jännittävä, olemme kohdanneet paljon esimerkiksi silmien pyörittelyä tai jopa ilkeitä ja vihamielisiä kommentteja, Koponen kertoo.