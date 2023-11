Saara Aalto on kiertänyt Eurooppaa Meri-puolisonsa kanssa – autossa kulkee mukana piano!

– Olen matkustellut paljon, mutta aina matkalaukun kanssa hotellista toiseen. Nyt on oma pesä mukana. Minulla on myös piano mukana, kun pidän nettilaulukursseja. Mutta eihän tuonne (autoon) hirveästi mahdu. Sitten, kun olet reissussa, niin tajuat, ettet tarvitse muuta, Saara kertoi Huomenta Suomessa 26. marraskuuta.

View this post on Instagram

– Tykkäämme molemmat pelkistetystä elämästä. On ihanaa, kun elämässä on erilaisia puolia: välillä on ihanaa runsas luksus ja välillä on ihanaa todella pelkistetty elämä. Elämän hidastaminen on tuossa se juttu. Se ei ole minulle helpointa. Minulla oli sen kanssa kuukauden aikana aika paljon haasteita, koska olen niin työhöni uppoutuja. Tuli ristiriita: teenkö nyt töitä vai olenko lomalla, Saara kertoi.