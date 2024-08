Saara ja Meri Aalto juhlivat 10-vuotiasta parisuhdettaan: "Olemme vähän liikaakin yhdessä"

– Niin ihmeelliset 10 vuotta yhdessä! Tässä muutamia kuvia matkanvarrelta. Miten ihmeellistä on löytää tyyppi, jonka kanssa voi tehdä ”mahdottomista” asioista mahdollisia, jonka kanssa tuntee olevansa kotona, asuttiin sitten miljonäärivillassa tuhansien kilometrien päässä tai retkeilyautossa keskellä metsää, kenen kanssa höpsöttely ja nauru on parasta ja toisaalta taas syvälliset keskustelut, itsensä kehittäminen yksin ja yhdessä, itkut, vaikeat tunteet yms. on turvallista käydä läpi, he kirjoittavat julkaisussaan.