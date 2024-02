Nokia Arenalla järjestetään toukouussa euroviisubileet – mukana kotimaisia ja ulkomaisia viisutähtiä

Euroviisubileisiin on kiinnitetty esiintyjäksi useampi kansainvälinen viisutähti. Mukana on myös kaksi euroviisuvoittajaa, vuonna 2009 yleisöt Fairytale-hitillään villinnyt Alexander Rybak sekä vuonna 2013 Euroviisut kappaleellaan Only Teardrops voittanut Tanskan Emmelie de Forest .

Kotimaisista euroviisuhiteistä kuullaan Saara Aallon Monsters vuodelta 2018, Ami Aspelundin Fantasiaa vuodelta 1983, CatCatin Bye Bye Baby vuodelta 1994, Aksel Kankaanrannan vuoden 2020 UMK:n voittajabiisi Looking Back, Hanna Pakarisen kotikisoissa vuonna 2007 kuultu Leave Me Alone, Marion Rungin vuoden 1962 Tipi-tii ja vuoden 1973 Tom tom tom, Geir Rönningin vuoden 2005 Why, Sandhjan vuoden 2016 Sing It Away, Laura Voutilaisen vuoden 2002 Addicted to You sekä Sara Siipolan tämän vuoden UMK:ssa ammattilaisraadeilta korkeimmat pisteet saanut Paskana ja Benjaminin vuoden 2023 UMK-kappale Hoida mut.



Bileet huipentuvat suoran Euroviisu-lähetyksen seuraamiseen. Ruotsin Malmö Arenalla järjestettäviä Euroviisuja seurataan suorana lähetyksenä Nokia Arenan suurilta näytöiltä aina tuloksen ja voittajan selviämiseen asti.