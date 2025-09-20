Saara Aalto ja Teemu Roivainen ovat pitäneet tiiviisti yhtä yli 20 vuotta – niin rakastavaisina kuin ystävinä.

Artistit Saara Aalto ja Teemu Roivainen vierailivat Huomenta Suomen nojatuoleilla lauantaina 20. syyskuuta kertomassa läheisestä suhteestaan, jonka juuret ovat parinkymmenen vuoden takana. Yhteistä taivaltaan juhlistaakseen kaksikko lähtee yhdessä syksyllä Rakkaustarina -20-vuotiskiertueelle.

Aalto ja Roivainen tutustuivat toisiinsa lukiossa ja he alkoivat seurustella. Pariskunnan suhde kesti yhdeksän vuotta.

Haastattelussa Aalto muisteli parin bonganneen toisensa jo lukion ensimmäisenä päivänä.

– Samantien Saara ensimmäisiin koulun konsertteihin pakotti minut soittamaan pianoa, hän halusi esiintyä ja laulaa. Ihan pakotti, Roivainen myhäili.

Aallolla oli taka-ajatus: hän halusi yhteistyön myötä tutustua paremmin tuohon söpöön poikaan 1B-luokalta. Alkuun Roivainen ei suostunut, ja Aalto joutui suostuttelemaan häntä.

Lopulta Roivainen myöntyi, mistä alkoi pitkä yhteinen matka. Nyt kaksikko on esiintynyt yhdessä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Lähetyksessä nähtiin lyhyt ote Roivaisesta ja Aallosta esiintymässä yhdessä lukion konsertissa vuonna 2003. Videolla Aalto lauloi itse tekemäänsä kappaletta, jolla oli erityinen merkitys.

– Rakkauslaulu Teemulle, ja esitimme sen koulussa. Olimme kuin paita ja peppu, koko ajan jossain musiikkiluokassa treenaamassa ja tekemässä musiikkia yhdessä, Aalto kertoi.

Pari erosi lopulta 2010-luvun alussa, mutta jatkoi siitä huolimatta työntekoa läheisesti ja heidän rakkautensa muuttui syväksi ystävyydeksi.

Katso videolta, kuinka Saara Aalto ja Teemu Roivainen navigoivat suhteessaan sen jälkeen, kun heidän parisuhteensa päättyi.

Alla olevalla videolla kaksikko tulkitsee musikaaliklassikkokappaleen Phantom of the Opera.

8:36