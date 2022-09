Saako Ukraina Archer-tykkijärjestelmän Ruotsilta? Tällainen haupitsi on kyseessä

Ruotsilta miljardin kruunun arvoinen tukipaketti

Archer on BAE System Bofors AB:n Ruotsin armeijalle valmistama moderni itseliikkuva haupitsi. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun aseteknologian lehtorin Rein Pellan mukaan järjestelmässä on monia etuja. Yksi niistä on, että se on mahdollista pysäyttää todella nopeasti, ampua ja siirtyä eteenpäin. Tämä tunnetaan uudelleenryhmittymisenä.