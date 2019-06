Saako tällaista julkaista? Taivas TV7:n "Rukoushälytys" solvaa Prideä Jumalan vastaiseksi saastaksi ja osallistuvia eksytetyiksi – Professori: "Tässä liikutaan rikosvastuun rajoilla"

Tiedotteen sisältö on erittäin syyllistävää: Tekstissä sanotaan, että Pride-tapahtumat "täyttävät kaupungit Jumalan vastaisella saastalla korottaen seksuaalista vapautta".

"Epäilyksettä sopimatonta viestintää"



– Kysymys on siitä, panetellaanko, uhataanko tai solvataanko lausumilla kansanryhmää. Seksuaalinen suuntautuminen on yksi kansanryhmää määrittävä kriteeri laissa, Tolvanen pohtii MTV Uutisille.

– Sopimatonta tällainen viestintä on epäilyksettä, mutta rikosvastuun rajat määritellään oikeuskäytännössä. Vastaavasta tapauksesta ei ole ennakkopäätöstä.

"Aivan uudenlainen asetelma"

– Meillä on ikään kuin uskovaisten yhteisö, jolla on tietynlainen maailmankäsitys ja sitten on Priden kaltaisia ilmiöitä, jotka uhkaavat tätä maailmankuvaa. Tämän perusteella viestissä mobilisoidaan ihmisiä rukoilemaan jonkun asian puolesta, Nuotio kiteyttää.