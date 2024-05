Saako parvekkeella grillata? Tästä syystä kieltäminen olisi yhtä tyhjän kanssa

Grillauskiellon ongelma on se, ettei sitä voi kunnolla valvoa. Kiellon rikkomiseen ei myöskään voida pätevästi puuttua, jos ruoanlaitto ei aiheuta vaikkapa riskiä paloturvallisuudelle.

Yleensä asukkaan rikottua järjestysmääräyksiä voidaan huoneisto ottaa asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön halliintaan jopa kolmeksi vuodeksi. Kiinteistöliitto kuitenkin muistuttaa, ettei hallintaanottoa voida tehdä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.

– Hallintaanotto on niin järeä toimenpide, ettei siihen käytännössä voida pelkän grillaamisen vuoksi ryhtyä. Niinpä grillaamiskielto sellaisenaan jää käytännössä vaille oikeusvaikutusta, Haapsalo huomauttaa.

Grillaajan on kuitenkin syytä huomioida naapurinsa, jotta turhilta kiistoilta vältytään. Erityisen tärkeää on myös huolehtia paloturvallisuudesta. Grilli pitää pitää riittävän kaukana puisista rakenteista tai muista syttyvistä materiaaleista, kunnes grilli on jäähtynyt kunnolla. Kuumaa grilliä ei tule jättää valvomatta.