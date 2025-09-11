Toukokuussa sääkartalle ilmestyi alue, jonka merkitystä meteorologi ei ensin ymmärtänyt. Sittemmin hän on ymmärtänyt sen olevan seurausta rantaviivan sulamisesta Grönlannin rannikolla.

Toukokuussa meteorologi Pekka Pouta oli kokoamassa tavallista, useita viikkoja eteenpäin katsovaa ennustetta, kun hän huomasi oudon poikkeavuuden kartalla.

– Grönlantiin ilmestyi omituinen todella punainen alue toukokuussa. Aloin silloin ihmettelemään, että mikä tämä on, että onko meidän kuukausiennuste rikki, Pouta kertoo.

Mitä punaisempi alue on kartalla, sitä lämpimämpi alue on suhteessa keskimääräiseen ilmastolliseen lämpötilaan, eli kun sitä verrataan alueella mitattuihin lämpötiloihin samaan vuodenaikaan viimeisen noin 30 vuoden aikana, Pouta kertoo.

Grönlannin itärannikkoa nuoleva luikero oli pahimmillaan aivan tumman punainen, Pouta avaa.

Pouta tarkasteli alueen lämpötiloja ja huomasi, että rannoilla oli jopa 14 astetta lämmintä, vaikka vieressä oli jopa kilometrejä paksu jäämassa.

– Tuolla on tapahtunut ilmastonmuutoksen ansiosta jatkuvasti tällaista, että rantaviiva on sulanut. Kun ilmastollisesti malli näkee alueet jäänä, niin nyt se näkeekin ne sulana maana.

Pouta kertoo, että rantaviiva on sulanut voimakkaasti Grönlannin rannikon alueilla, joissa on voimakasta vuonomaisuutta ja jääpatsas ei nouse jyrkkänä rantaviivasta.

Satelliittikuvat paljastavat

Pouta esittelee MTV Uutiset Livessä satelliittikuvia heinäkuulta, jolloin merijäästä oli jäljellä ainoastaan rippeitä.

– Sitä on tavallisesti paljon enemmän.

Pouta kertoo, että jäätäpeite muuttaa äärimmäisen voimakkaasti alueiden heijastavuutta, eli sitä, miten paljon auringonsäteilyä heijastuu pois.

– Suomenkin osalta on nyrkkisääntö, että ei voi tulla yli kymmenen asteen pakkasia, jos maa on musta. Se muuttaa heijastavuutta niin paljon, että maa ei ehdi jäähtymään.

Kun jäätä puuttuu arktiselta alueelta, puhutaan arktisesta aplifikaatiosta, Pouta tähdentää.

– Maan ja meren pinta voi lämmetä sen johdosta ihan järkyttävästi verrattuna menneeseen ilmastoon.

Sama näkyy myös Suomessa. Kun talven lumet sulavat nopeasti, se kiihdyttää kevättä ennestään.

– Keväät ovat muuttuneet hyvin nopeasti paljon lämpimämmiksi koko pohjoisella pallonpuoliskolla tästä samasta syystä, tosin vaatimattomammin, Pouta jatkaa.