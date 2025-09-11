Tänään vietetään kesän viimeistä kesäpäivää, ennustaa meteorologi Pekka Pouta. Poudan mukaan näin korkeita lämpötiloja mitataan seuraavan kerran vasta ensi kesänä.

Pouta kertoo viime yön olleen erittäin lämmin, elokuisen oloinen. Päivän aikana lämpötila voi kohota jopa hellelukemiin.

– Lämpötila on jo kohoamassa etelässä kohti kahta kymppiä, pohjoisessa on laajempi pilvilautta, mutta sekin on hajoamassa.

Ukkosvyöhyke on kulkenut Selkämerellä kohti pohjoista, mutta sateet ovat pysyneet meren puolella. Poudan mukaan läpi yön rannikolla on ollut 18 astetta.

– Samaan aikaan on ollut täysin kirkasta, viime yö on ollut ihan elokuisenoloinen.

Tuuli voimistuu

Poudan mukaan erona keskiviikkoon, tuuli voimistuu tänään ja ajaa lämpimimmän ilman länsirannikolle. Länteen tulee ohutta yläpilviharsoa ja sen paksuudesta riippuu, kohoaako elohopea hellelukemiin.

– Idässä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, ja tuuli voimistuu. Lounaisilla merialueilla tuuli voimistuu iltapäivällä jo kovaksi, ja myöhemmin iltapäivällä lounaisen Suomen sisämaassa voi olla kovaa puuskaa, Pouta sanoo.

Pohjoiseen Suomeen tuuli tuo mukanaan lämmintä ilmaa, ja lämpötilat pysyttelevät noin 20 asteessa.