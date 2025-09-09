Kesä loppuu tähän päivään, jyrähtää Pekka Pouta

Julkaistu 09.09.2025 10:32
Ville Kettunen

Kesäisestä säästä saadaan nauttia Suomessa vielä tämän viikon loppupuolelle saakka.

Meteorologi Pekka Pouta uskoo, että kesä loppuu kuluvan viikon perjantaina.

– Perjantaina tulee saderintama ja se lopettaa aurinkoisen kesäsään. Kolme päivää aikaa. Sitten on luvassa litsläts -hommaa.

Jatkuvat saderintamat laskevat keskilämpötiloja viikonlopun ja ensi viikon aikana, mutta ne pysyvät silti ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeampina. Lämpötila sahaa 15 ja 20 asteen välillä.

– Vaikka virallisesti syksy on, kun keskilämpötila putoaa alle 10 astetta. Ei vielä tipahda, mutta kyllä se syksyiseltä tuntuu, kun on ollut lämpöaaltoa ja aurinkoa.

Osittain syksyistä tunnelmaa luo myös se, että 15. syyskuuta alkava viikko on ajankohtaan nähden selvästi keskimääräistä sateisempi.

Pouta uskoo, että viikonlopusta voi alkaa jakso, jossa aurinko näkyy niin harvoin, että monille tulee "valohoidon tarve".

22. syyskuuta alkavalla viikolla matalapainetoiminta saattaa siirtyä pitkälle Venäjän sisämaahan, jolloin kylmempää ilmaa voisi päästä laajemmin Suomeen, Pouta ennustaa.

– Silloin voi lämpötilojenkin osalta tulla syksyisempää, Pouta arvioi varauksellisesti.

