Ryhmänjohtaja Eeva Kalli: Keskusta jatkamassa käsittelyn siirtämistä, mutta ei pysty estämään saamelaislakiesityksen tuomista riitaisena eduskuntaan

Kallin tietojen mukaan ylimääräistä valtioneuvoston istuntoa olisi kaavailtu sunnuntaille. Asian käsittelyn lykkääminen valtioneuvoston istunnossa on mahdollista tietyin ehdoin tehdä kolmesti, ja keskusta on tehnyt sen nyt kerran pyytämällä asiakirjat tutustumista varten eilisessä istunnossa. Hallituksen esitysten eduskuntaan tuomisen määräpäiväksi on kerrottu 17. marraskuuta.