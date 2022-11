Puhemies Vanhanen tyrmää arviot, joiden mukaan eduskuntaa uhkaisi sekamelska

Seuraava takaraja on Vanhasen mukaan 20. helmikuuta, johon mennessä valiokuntien pitää saada työnsä valmiiksi. Sen jälkeen täysistunnot jatkavat siitä.

Joissakin hallituspuolueissa tämä on tulkittu siten, että keskusta voisi yrittää vaikeuttaa esimerkiksi eduskunnassa jo olevan luonnonsuojelulain käsittelyä.

– Yleisintä on, että hallitusrintaman enemmistöllä taataan esitysten läpimeno, mutta on nähty aikaisemminkin esityksiä ja asioita, joissa hallitusrintama on sinällään erimielinen, mutta siitä huolimatta eduskunta pystyy asiat käsittelemään ja säätämään, Vanhanen sanoo.