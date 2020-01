Ruusumurhaaja tappoi Pauliinan äidin julmasti – eilen tytär luki lehdestä murhaajan olevan kateissa kotiseudullaan: ”Olin koko illan paniikissa”

Pauliinan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.

Poliisi kuvaili ”araksi ja pelokkaaksi”

”Voi kuvitella, millainen paniikki tulee kotona”

Pauliina kertoo, että hän on paitsi järkyttynyt tapahtuneesta, myös pettynyt poliisin tiedottamisen. Nyt tieto tapahtuneesta tuli hänelle median välityksellä, täytenä yllätyksenä.

– Miksi poliisi ei kerro minulle, että hän on vapaana. Olen pelännyt tätä kaveria vuodesta 2011 lähtien, Pauliina kertoo.

”Poliisin tiedottaminen ala-arvoista”

Tunnistamisesta asia ei jäänyt kiinni, sillä miehen ulkonäkö ja nimi on tallentunut tarkasti Pauliinan mieleen. Erityisesti Pauliina pitää arveluttavana, ettei poliisi kertonut tiedotteessaan miehen taustasta murhamiehenä, vaan kuvailtiin araksi ja pelokkaaksi.

– Poliisin tiedottaminen on ala-arvoista. Ymmärrän, että jos kyse on kadonneesta vanhuksesta, mutta jos tällainen kaveri on kateissa, niin pitäisi poliisinkin infota eri lailla, hän lataa.