Ruotsista kovaa kritiikkiä olympialaisten järjestelyille – lääkäriltä huolestuttava arvio: "Vaarantaa urheilijoiden terveyden"

Byström kertoo, että he aikovat silti ottaa yhteyttä kansainväliseen hiihtoliittoon FIS:iin mahdollisesta aikataulumuutoksesta. Pakkasraja kilpailuille on -20 astetta. Zhangjiakoussa vallitseva voimakas tuuli vaikuttaa kuitenkin merkittävästi purevuuteen. Yhdistelmäkilpailussa purevuus oli -30 asteen luokkaa.

Aiemmin hiihtomaajoukkueen ja Ruotsin olympiakomitean lääkärinä toiminut Per Andersson on kriittinen nykyisten pakkasrajoituksien suhteen.

– Se on mielestäni erittäin turvatonta hiihtää kisoja alle -15 asteen pakkasessa. Silloin on liian kylmä. Se on selvää, että pakkasen purevuus tulee myös ottaa huomioon, Andersson sanoi.

– Pakkasraja on yleisesti ajateltuna liian alhainen, lääketieteellisesti ajateltuna. Meillä on maastohiihtäjien hengitysvaikeuksia ja tämä on mielestäni vaikuttava tekijä astmaongelmaan. Tämä riskeeraa urheilijoiden terveyden pitkässä juoksussa, erityisesti pitkillä matkoilla. Siinä on riski, jos kylmyys ja purevuus on liian korkea ja hiihtäjä kilpailee monessa kisassa, Andersson päätti.