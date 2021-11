Perumisen uhka leijuu Rukan hiihtojen yllä – Therese Johaug teippasi koko kroppansa: "Emme voi startata näissä lämpötiloissa"

Sunnuntai on valjennut Rukalla huomattavasti lauantaita viilempänä. Kansainvälisen hiihtoliiton pakkasraja hiihtokilpailuille on -20 astetta. Mittaus tehdään radan kylmimmästä kohdasta.

Rukan kilpailujen tuomaristo päätyi aluksi siirtämään naisten takaa-ajokilpailun alkamaan kello 12, mutta lykkäsi sitä vielä pidemmälle. Tällä hetkellä tarkoitus on startata matkaan kello 14.45. Päätöksen kilpailun toteutumisesta tuomaristo tekee kello 13.45. Misten kilpailun alkamisajaksi on yhä merkitty kello 13.30. Tuomariston on määrä tarkastella tilannetta vielä kello 13.