Äärimmäinen jäätävyys pilaamassa olympialaisten hiihtohuipennusta – kova ratkaisu sai hiihtäjältä täystyrmäyksen: ”Mikä vitsi!”

Zhangjiakoun vuoristossa on todella kylmä, noin tunti ennen kisaa pakkasta on kymmenisen astetta, mutta erittäin kova ja puuskittainen tuuli nostaa pakkasen purevuuden paljon isommaksi. Lisäksi tuuli tuo hiihtäjille varmasti haastetta, paikallaan seisova ihminenkin huojuu tuulen ujeltaessa.

Kisan alla on pieni pelko jopa siitä, että koko kisaa ei hiihdettäisi tänään, mutta aikataulu on haaste. Huomenna on kisojen viimeinen päivä, ja naisilla on edessä 30 kilometrin kisa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ilmoitti, että naisten kisan kohtalosta tehdään päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Kylmä sää on jatkumassa myös huomenna.