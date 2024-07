Olympialaisissa ruokafarssi: kattauksesta paljastui raaka yllätys – "Päällä on kaaos"

Olympialaisten alkumetreillä kilpailijat ja joukkueet kohtaavat usein monenlaisia käytännön haasteita, niin tälläkin kertaa. Iso-Britannia on ollut niin tyytymätön kisakylän ruokaan, että maa on ehtinyt jo palkata palvelukseensa oman kokin. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Times.