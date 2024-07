Kommentti: Pariisin olympialaisten pelin henki tuli heti selväksi

Hypätään Pariisin. Koronaa on edelleen liikkeellä, mutta pakolliset testit ovat väistyneet. Nyt ykköspuheenaihe on ollut terrorismi sekä kisoja kohtaan tehdyt isku-uhkaukset. Massiivinen tapahtuma, jonka avajaiset järjestetään vielä poikkeuksellisesti suurkaupungin ytimessä stadionin ulkopuolella, on otollinen kohde.