Ruotsissa selvitykset Irakin puolustusministeriä koskevasta kohusta jatkuvat – epäillään syyllistyneen mielenosoittajien kuolemiin

– Tilanne on se, että tiedämme Irakin puolustusministerin olevan Ruotsin kansalainen, mutta meillä ei ole mitään mielipidettä siitä, että Ruotsin kansalainen on ministerinä toisessa maassa. Ruotsalaisilla on mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen, eikä se itsessään ole ongelma lakiemme mukaan, jos on ministeri Ruotsissa tai jossain muussa maassa. Kun on kerran saanut kansalaisuuden, se on käytännössä voimassa elämän loppuun asti eikä sitä voida ottaa pois.