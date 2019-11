Expressen: Irakin puolustusministeri nosti lapsilisää ja asumistukea Ruotsissa? Epäillään tukipetoksesta

Ruotsalaismedia kertoo, että ministeri on Ruotsin kansalainen ja kirjoilla siellä nimellä Najah al-Adeli.

Rikosilmoitus on tehty pari viikkoa sitten, ja asian tutkinta on vireillä.

Pääministerillä kaksoiskansalaisuus laista huolimatta

Ruotsalaismedian tietojen mukaan al-Shammari on kuitenkin edelleen Ruotsin kansalainen ja hän on kirjoilla Tukholman lähiössä.

Irakissa on ollut viikkoja mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksissa on kuollut satoja ihmisiä. Myös puolustusministeriä on arvosteltu mielenosoittajien kovasta kohtelusta.