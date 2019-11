Irakin puolustusministeri on nostaut tukia Ruotsista, tukipetosta epäillään – MTV:n kirjeenvaihtaja: ”Tästä saattaa tulla uusin lyömäase sosiaalidemokraatteja vastaan”

Irakin puolustusministeriä Najah al-Shammaria epäillään Ruotsissa tukipetoksesta, kirjoittaa Expressen. Ruotsalaismedia kertoo, että ministeri on Ruotsin kansalainen ja kirjoilla siellä nimellä Najah al-Adeli. Perhe on mediatietojen mukaan nostanut Ruotsissa lapsilisiä ja asumistukea, vaikka ovat asuneet vuosia ulkomailla. Al-Shammari on lyhyillä vieraillullaan Ruotsiin pyrkinyt osoittamaan yhteyden Ruotsiin. Ison osan Ruotsin vuosistaan al-Shammari on ollut sairauslomalla muistihäiriöiden takia.