Malmön ja Skellefteån välinen ottelu jääkiekon Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä keskeytyi lauantai-iltana pitkäksi aikaa joukkotappelun vuoksi.
Tapahtumat alkoivat pian sen jälkeen, kun SHL:n maali- ja pistepörssiä johtava Skellefteån Oscar Lindberg oli vienyt joukkueensa 1–0-johtoon päätöserän puolivälissä.
Peliä ehti maalin jälkeen jatkua vain kymmenisen sekuntia, kunnes Skellefteån Oliver Okuliar kampitti Malmön Lauri Pajuniemen, mikä käynnisti nujakan.
Pajuniemi ja joukkuekaverinsa Janne Kuokkanen olivat molemmat tilanteessa mukana, mutta eivät kovin aktiivisina osapuolina.
Aftonbladetin mukaan tuomaristolla kesti kymmenen minuuttia selvittää tilanne, ja apuna käytettiin niin tv-lähetystä, kynää kuin muistivihkoakin.
Malmön Johan Ivarsson sai lopulta viisiminuuttisen, neljälle muulle pelaajalle – Pajuniemi mukaan lukien – tuomittiin kaksiminuuttinen.
– En tiedä, mitä sanoa. Sain viiden minuutin rangaistuksen, joten minun täytyi tehdä jotain väärää. En tiedä, Ivarsson sanoi Aftonbladetin mukaan TV4:n lähetyksessä.
Ääni kellossa muuttui hieman sen jälkeen, kun tilanne näytettiin Ivarssonille videolta. Ivarsson kaatoi Skellefteån ilman kypärää selälleen jäähän.