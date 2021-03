Ruotsissa nähdään pian maailman nopein kantosiipialus ja kiinnostusta tämä paatti on herättänyt muuallakin: "Ne mullistavat kaupunkien vesiyhteydet"

Tukholman kaupungilla on nyt 60 vanhaa diesel-alusta, joiden tilalle se haluaa ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot.

Yksi niistä on innovaatioprojekti Candela P-30, jonka sen valmistaja Candela Speed Boat on kehittänyt yhdessä Ruotsin liikenneviranomaisten kanssa.

Alukseen mahtuu 30 matkustajaa

Candela P-30 aloittaa testiajot ensi vuonna ja kaupallisen liikenteen on tavoite alkaa vuonna 2023.

Huviveneilyyn sopivan Candela Seven -mallin Candela Speed Boat esitteli jo pari vuotta sitten ja vene vieraili myös Helsingissä. Kauppalehden artikkelissa nähtävillä oleva video esittelee veneen ja sen tekniikkaa.

Maailman nopein alus ei aiheuta aaltoja

Valmistaja kertoo, että uutuudesta tulee maailman nopein sähköinen matkustaja-alus ja samalla sen toimintamatka on pisiin ja sen energiatehokkuus on jopa 80 prosenttia parempi kuin millään muulla nopealla yhteysaluksella: noin 3 kilowattituntia merimaililla.

Kiinnostus heräsi myös ulkomailla

Candelan perustaja ja toimitusjohtaja Gustav Hasselskog arvioi, että aluksella on markkinoita myös muissa kaupungeissa, kuten San Franciscossa, Soulissa, Bangokissa tai Amsterdamissa. Tai Helsingissä.

Candela Speed Boatin ensimmäinen malli oli 25-jalkainen Candela Seven, jonka se esitteli pari vuotta sitten. Valmistajan mukaan malli on tällä hetkellä Euroopan myydyin premium-luokan sähköinen huvivene. Veneitä on myyty kolmisenkymmentä.