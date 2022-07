Kansainvälisiä risteilyaluksia saapuu jälleen Suomeen – amerikkalaisturisteilla turvallisuushuolia: "Heidän perspektiivistään sota on nyt äärimmäisen lähellä"

Helsingin Sataman matkustajaliiketoimintajohtaja Kaj Takolander kertoo, että tämän vuoden ennuste on koko loppusesongin varaukset huomioiden yhteensä 165 vierailua.

Pietari oli jännittävä, nyt pelottaa

Pietari on Takolanderin mukaan kuulunut perinteisesti erityisen vetovoimaisiin kohteisiin Itämeren risteilyillä. Pietarissa kiinnostavat historia ja arkkitehtuuri, ja lisäksi entisen Neuvostoliiton kaupunkina se on turisteille vähän jännittäväkin, luettelee Takolander.

Nyt puolestaan sodan läheisyys on hänen mukaansa ainakin suurelle osalle amerikkalaisturisteja suorastaan pelottavaa.

– Pohjois-Amerikastahan tulee normaalisti tosi paljon risteilyvieraita ja jonkin verran myös Etelä-Amerikasta. Heidän perspektiivistään sota on nyt äärimmäisen lähellä Itämerta, ja vaaravyöhykkeellä on epävarmuustekijöitä.

Takolander korostaa, etteivät varustamot lähde helpolla poikkeamaan alkuperäisistä, kauan aikaa sitten tehdyistä ja asiakkaille myydyistä suunnitelmistaan. Muutosten teko on hyvin työlästä, sillä yksi poikkeama reitiltä vaikuttaa koko matkaan ja aikatauluihin. Tänä keväänä muutoksia tehtiin pakon edessä.

Joka tapauksessa nyt Helsingin satamassa eletään vilkkaampaa jaksoa kuin pitkään aikaan, ja kaupungissa pysähtyy taas tauon jälkeen runsaasti valtavan kokoisia ja pienempiä aluksia. Suurimman Helsingissä tänä kesänä vierailevan aluksen kapasiteetti on yli 6 000 matkustajaa, Takolander mainitsee.

Turku ja Helsinki eri sarjoissa

Turun satama kuuluu Ukrainan sodan aiheuttamissa välillisissä vaikutuksissa voittajapuolelle. Turussa on tänä kesänä normaalitilanteeseen verrattuna noin kaksinkertainen risteilyliikenne, kertoo Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm.

– Turussa käyviä Itämeren risteilijöitä on normaalisti noin kymmenen kappaletta, kun tänä vuonna meillä on 22 ilmoittautunutta. Merkittävä muutos johtuu aika pitkälti Ukrainan tilanteesta, Söderholm sanoo.

Hänen mukaansa varustamot ovat hakeneet uusia vierailukohteita, kun Pietari on jäänyt kohteena pois matkasta.

– Se on tietysti meille hyvä asia. Vaikutus ei tule vain meidän satamalle, vaan myös kaupungille eli ravintoloille ja palveluntarjoajille.

Risteilymatkustajien kansalaisuuksissa painopiste on nyt muuttunut Söderholmin mukaan eurooppalaisiin turisteihin. Hänenkin mukaansa on huomattavissa, että amerikkalaiset matkustajat välttelevät tänä kesänä Itämeren risteilyitä.

Turun satamassa käy Söderholmin mukaan hyvinkin erityyppisiä aluksia. Lyhimmät ovat runsaat sata metriä, kun pisin on yli 230 metriä. Matkustajamäärät per laiva vaihtelevat muutamasta kymmenestä tuhanteen matkustajaan.

Ennen koronapandemiaa Turussa on käynyt kymmenkunta alusta vuodessa. Myös viime vuosi oli Turun satamassa vastaava. Söderholm toteaa, että heidän laivatrafiikkinsa on toki pientä Helsinkiin verrattuna, mutta muutos on heille mieluinen.