Ruotsin ulkoministeri uskoo Suomen hakevan Natoon

Linde viittasi Suomen ulkoasianvaliokunnan viimeviikkoiseen Ruotsin-vierailuun ja lisäsi edustajien sanoneen vierailun aikana, että julkinen mielipide on muuttunut paljon ja liki kaikki puolueet ovat muuttaneet mieltään Venäjän toimien vuoksi.

Linde ei vastannut siihen, mikä Ruotsin tilanne Nato-harkinnan suhteen on. Hänen mukaansa kanta ei kallistu vielä mihinkään suuntaan.

– Se on vähän liian aikaista. Keskusteluita on niin paljon jäljellä, Linde sanoi.

Linde kuitenkin myönsi, että Suomen Nato-päätöksellä on suuri rooli Ruotsin toiminnan suhteen ja Suomen päätöstä on analysoitava.

– Ruotsi ja Suomi ovat olleet sotilaallisesti liittoutumattomia. Se on laskenut jännitteitä alueellamme, se on palvellut Ruotsia hyvin, se on edistänyt alueemme vakautta, Linde sanoi.