Ruotsin ulkoministeri uskoo Suomen hakevan Naton jäsenyyttä: "Sitten on katsottava, mitä johtopäätöksiä siitä tulee"

Linde viittasi Suomen ulkoasianvaliokunnan viimeviikkoiseen Ruotsin-vierailuun ja lisäsi edustajien sanoneen vierailun aikana, että julkinen mielipide on muuttunut paljon ja liki kaikki puolueet ovat muuttaneet mieltään Venäjän toimien vuoksi.

Linden mukaan Suomen Nato-päätöksellä on suuri rooli Ruotsin toiminnan suhteen ja Suomen päätöstä on analysoitava.

– Ruotsi ja Suomi ovat olleet sotilaallisesti liittoutumattomia. Se on laskenut jännitteitä alueellamme, se on palvellut Ruotsia hyvin, se on edistänyt alueemme vakautta, Linde sanoi.