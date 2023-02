Mikko Manner koki unohtumattoman viikon Leijonien päävalmentajana – naulasi Juhamatti Aaltosesta tyhjentävän toteamuksen

Ylistys vanhalle tutulle

Aaltonen on Mannerille hyvin tuttu tapaus. Kaksikko kun on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä Kärpissä.

– Nyt alkaa se kovin ja hienoin rutistus. Kuten kaikki tietävät, SHL:ssä sarja on auki. Meillä on kolme pinnaa niin sanotusti turvalliselle maalle, mutta on selvää, että haluamme vielä pudotuspeleihin mukaan. 11 peliä jäljellä. Seuraavat neljä viikkoa ratkaisevat sen, että missä sitä ollaan. Meillä on heti viikon alussa iso peli Linköpingiä (viimeinen pudotuspelijoukkue) vastaan. Sitten kohtaamme torstaina Oskarshamnin ja lauantaina ohjelmassa on paikallispeli Leksandia vastaan. Aikamoinen viikko. Voi sanoa, että tämä on valmentajan parasta aikaa, kun yrittää vain auttaa pelaajia mahdollisimman paljon menestyksen eteen, Manner sanoi tulevasta.