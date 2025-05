Ruotsin NHL-tähtisikermän koonnutta pomoa ehdotettiin SM-liigaseuran johtoon – näin hän kommentoi asiaa

Josef Boumedienne, 47, muistetaan takavuosilta muun muassa Oulun Kärppien ja Helsingin Jokereiden takalinjoilta. Nykyään Boumedienne toimii Ruotsin maajoukkueen GM:nä eli managerina. Boumediennen nimi nousi esille myös yhden SM-liigaseuran johtoportaan uudistustalkoiden yhteydessä. Boumedienne kommentoi kyseistä aihetta ja siihen liittynyttä pyörittelyä MTV Urheilulle Tukholmassa.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Välierät Ruotsi–Yhdysvallat (klo 15.20) ja Sveitsi–Tanska (klo 19.20) MTV Katsomossa ja MTV3:lla lauantaina. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Boumedienne edusti pelaajauransa aikana SM-liigassa kolmea eri seuraa: ensin Tapparaa ja myöhemmässä vaiheessa sekä Kärppiä että Jokereita.

Pelaajauransa jälkeen Boumedienne on toiminut muun muassa NHL-seura Columbus Blue Jacketsin kykyjenetsijänä ja apuvalmentajana.

Maajoukkuetasolla Boumedienne on ollut sekä Ruotsin apulais-GM, apuvalmentaja sekä nyt myös GM eli manageri.

Hän, yhdessä Ruotsin muun johtoryhmän kanssa, kokosi melkoisen tähtinipun jalkeille tämän kevään MM-turnaukseen. Ruotsilla kun on peräti 22 NHL-vahvistusta mukana kotikisoissaan.

Kumpi jatkossa kiinnostaa sinua enemmän, valmentaja- vai nykyiset johtotehtävät?

– Tykkään erittäin paljon molemmista. En ole tuota sen kummemmin miettinyt, eikä mulla ole sen pidempää suunnitelmaa olemassa. Nuo ovat aika eri rooleja loppupeleissä. Varsinkin jos valmentaa NHL:ssä, se vie erittäin paljon aikaa pois perhe-elämästä. Mulla on kolme teinipoikaa, jotka asuvat ympäri maailmaa. Tuo NHL-työ on aika rankkaa, mutta se on myös todella miellyttävää hommaa. GM:nä oleminen on vähän erilaista. Tykkään todella paljon molemmista hommista, Boumedienne sanoo MTV Urheilulle.

Boumediennen nimi nousi aiemmin keväällä esille myös SM-liigan puolella, kun sanomalehti Kaleva ehdotti häntä Oulun Kärppien uudeksi urheilupomoksi.

– Seuralla olisi ollut miljoonan euron paikka panna urheilujohtonsa kertarysäyksellä kuntoon palkkaamalla Josef Boumedienne Ouluun. Ruotsin miesten maajoukkueen manageri Boumedienne, 47, olisi täydellinen mies johtamaan koko Kärppien urheilupuolta, Kalevan toimittaja Teemu Wilenius kirjoitti huhtikuun alussa, lisäten perään:

– Boumedienne olisi valmis tulemaan Kärppien avuksi tai vähintään neuvottelemaan entisen seuransa kanssa, mutta yhteydenottoa Oulusta ei ole kuulunut.

Kärpät värväsi uudeksi urheilujohtajakseen Kimmo Kapasen, joka toimi vielä viime kaudella SHL-seura Timrån seurapomona.

Boumedienne otti kantaa esille nousseeseen Kärppä-kytkökseen Tukholmassa.

– En ole käynyt Kärppien kanssa minkäänlaisia keskusteluja. Näin, kun joku kaveri laittoi tuosta lehtijutusta otoksen minulle. Heillä on nyt Kimmo Kapanen ja huippuorganisaatio siellä. Tuo ei ollut missään vaiheessa ajankohtainen asia, Boumedienne sanoo suoraan.

Oletko avoin tarjouksille, jos niitä tulee Suomesta käsin?

– En ole miettinyt tuota sen enempää, Boumedienne vastaa.

Boumediennen ajatukset ja katseet ovat nyt MM-kisojen viikonlopun mitalipeleissä, joissa Ruotsi janoaa herkullista saavutusta eli mestaruutta kotiyleisön edessä.

– Puolivälierä on aina mittari siitä, että onko turnaus fiasko vai ollaanko kartalla. Hävisimme viime vuonna Tshekille välierissä ja meillä oli silloinkin erittäin kova joukkue jalkeilla. On helpotus, kun pääsee mukaan välierävaiheeseen, mutta voitosta pelataan, se on kaikista tärkeintä. Ruotsi voitti viimeksi MM-kultaa vuonna 2018. Nyt on korkea aika alkaa menestymään, Boumedienne sanoo.

Ruotsi kohtaa tämän päivän välieräottelussa USA:n. Ottelu alkaa Suomen aikaan kello 15.20. Mittelö on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.