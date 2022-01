Ruotsin puolustusvoimien komentaja pitää turvallisuuspoliittista tilannetta vakavana

Bydén otti kantaa ajankohtaiseen tilanteeseen Ruotsin perinteisessä Sälenin turvallisuuskonferenssissa, jonka virallinen nimi on Folk och Försvar. Normaalisti kokous pidetään Sälenin tunturihotellissa. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin virtuaalisena, ja puhujat osallistuivat keskusteluun Tukholmassa.

Bydén kiinnitti huomiota turvallisuuspolitiikan moninaisuuteen: uhkakuvissa on niin sotilaallisia, poliittisia kuin taloudellisia puolia.

Hän korosti, ettei Ruotsi ole sotilaallisessa konfliktissa, mutta kyse on laajemmin arvojen konfliktista. Esimerkiksi Kiina ja Venäjä haastavat juurtuneita käsityksiä siitä, mitä on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Yhteistyö Suomen kanssa syvenee

Bydénin mukaan kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys Ruotsin turvallisuudelle. Ruotsin valtiopäivien vuonna 2020 hyväksymä puolustuspäätös antaa suuntaa yhteistyön koordinoinnille Norjan, Tanskan, Britannian, Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton kanssa.

Bydén huomautti, että Pohjoismaat muodostavat geopoliittisen kokonaisuuden, jolla on yhteisiä strategisia ja operatiivisia pulmia ratkottavana. Hänen mukaansa turvallisuutta kannattaa rakentaa yhdessä.

– Me olemme suvereeni valtio, me valitsemme, minkä maiden ja organisaatioiden kanssa haluamme tehdä yhteistyötä, Bydén sanoi uutistoimisto TT:lle.

Pääministeri Magdalena Andersson on todennut Ruotsin aikovan syventää entisestään yhteistyötä Naton kanssa.

Ruotsi jatkaa puolustusvoimiensa päivittämistä

Ruotsi on viime aikoina panostanut puolustuskykynsä parantamiseen. Bydénin mukaan monia tärkeitä askelia on otettu eteenpäin, mutta Ruotsin puolustusvoimissa on edelleen heikkoja lenkkejä.