Ruotsin pelimonopoli muuttui, ja yli 20 yritystä saanut jo sakkoja – summa jopa 10 miljoonaa euroa

Peleistä tulevien verotulojen määrä on ylittänyt odotukset, puolessa vuodessa verotulot olivat kaksinkertaiset odotuksiin nähden. Verotuloja valtiolle oli kertynyt jo noin 170 miljoonaa euroa.

Uudella menettelyllä pyritään saamaan peli-ala kontrolliin. Lain myötä viranomiset saivat myös paremmat keinot valvoa ja rankaista lupaehtojen rikkomisesta. Elokuun puoleenväliin mennessä yli 20 peliyritystä on saanut varoituksia ja sakkoja, joiden yhteenlaskettu summa on noin 10 miljoonaa euroa.

Yksi toimija on menettänyt toimilupansa ja useat yritykset ovat vieneet päätökset oikeuteen. Tapauksia käsitellään syksyn aikana.

Peliriippuvaisille Spelpaus-estopalvelu

Suurimman ärtymyksen on aiheuttanut pelimainonnan kasvu, varsinkin julkisissa kulkuvälineissä.

– Negatiivisena puolena uudistuksessa on ollut mainonnan määrän nousu, johon myös pelialasta vastaava ministeri on reagoinut ja todennut että lakiin ehkä tarvitaan vielä korjauksia. Mutta iso etu on siitä, että nyt voimme asettaa vaatimuksia ja myös määrätä sakkoja yrityksille, jotka eivät toimi vastuullisesti, sanoo pelialasta vastaavan viraston Spelinspektionin viestintäjohtaja Anders Sims.