Tuleeko läpimurto viimein? Ruotsin Nato-jumia avataan huomenna Brysselissä ulkoministerien kesken

– Se on tietenkin vähän turkkilaisten käsissä, että haluavatko he näitä asioita ratkaista ennen Vilnaa vai vasta Vilnassa. Sitä me emme osaa tietää, eräs asiaa tunteva lähde sanoo. Hänen paras arvauksensa on, että Vilnassa Naton huippukokouksessa jonkinlaisia uutisia asian etenemisestä voitaisiin saada.