Naton Stoltenberg: Ruotsin liittyminen sotilasliittoon on saavutettavissa

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg uskoo, että ensi viikolla Naton huippukokouksessa Vilnassa on yhä mahdollista saada myönteinen päätös Ruotsille. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Turkki tekisi selväksi, että se on valmis ratifiointiin.

Stoltenberg kertoi tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin liittyminen Natoon on saavutettavissa.

– On yhä mahdollista saada myönteinen päätös Ruotsille Vilnan huippukokouksessa ensi viikolla.

"Ruotsi ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin"

Turkki on Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin ehtona toistuvasti vaatinut muun muassa sellaisten ihmisten luovutusta Turkkiin, joilla väitetään olevan yhteyksiä kurdien PKK-järjestöön. Turkki pitää PKK:ta terroristijärjestönä.

Ruotsin ulkoministerin Tobias Billströmin mukaan tilanteessa on tapahtunut edistystä, myös Turkin mielestä.

– Odotamme myönteistä päätöstä ensi viikolla, mutta kyse on loppujen lopuksi Turkin päätöksestä, Billström kertoi Brysselissä tänään.

Stoltenberg toisti viestinsä siitä, että Ruotsi on jo toteuttanut kaikki Madridin kolmikantasopimuksessa täytetyt ehdot.

– Turkin näkökulma on, että Ruotsi on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin, mutta jotain on jäljellä, jotain täytyy yhä tehdä.