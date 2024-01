Ruotsin Nato-jäsenyys voi saada Unkarin hyväksynnän helmikuun alussa: "Tämä on poliittista sirkusta"

Viiden oppositiopuolueen muodostama koalitio on aloittanut kansanedustajien nimien keräämisen Unkarin parlamentin koollekutsumiseksi ylimääräisille valtiopäiville. Oppositio ehdottaa, että parlamentti kokoontuisi 5.2. ja ratifioisi tuolloin Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Ylimääräiset valtiopäivät järjestetään, jos vähintään 40 kansanedustajaa 199:stä sitä vaatii. Opposition edustajan mukaan on selvää, että allekirjoitukset saadaan kokoon tulevana maanantaina.

– Tämä on vain tekninen kysymys, sillä allekirjoitukset täytyy kerätä paperille, eikä niitä voi kerätä sähköisesti, sanoo opposition Sosialistipuolueen (MSZP) parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja Tamás Harangozó MTV Uutisille.

Parlamentti on tällä hetkellä talven istuntotauolla, jonka täytyy lain mukaan kestää ainakin 15.2. asti. Viktor Orbánin hallitus on kutsunut parlamentin koolle 26.2.

Viidellä vasemmistolaisella ja liberaalilla oppositiopuolueella on parlamentissa yhteensä 49 kansanedustajaa. Ne muodostavat parlamentissa Yhdessä Unkarin puolesta -nimisen oppositiorintaman.

Fidesz voi määrätä kansanedustajansa kotiin

Kun ylimääriäisiä valtiopäiviä kannattavien kansaedustajien nimet on saatu kokoon ja lähetetty puhemiehelle, hänen on kutsuttava parlamentti ylimääräisille valtiopäiville kahdeksan vuorokauden kuluessa.

– Tämä on yhä poliittista sirkusta. Se, mitä Unkarissa nyt tapahtuu, on naurettavaa ja häpeällistä, Harangozó sanoo.

Ruotsi torjui aiemmin tällä viikolla Orbánin kutsun neuvotteluihin Nato-jäsenyydestä. Ruotsin mukaan maan Nato-jäsenyydessä ei ole mitään neuvoteltavaa. Sen sijaan Kristersson on hyväksynyt tapaamisen ja keskustelut yleisistä poliittisista kysymyksistä.

Orbánin tavoitteet hämärän peitossa kaikille

Harangozón mukaan myös Unkarissa on hyvin epäselvää, mitä Orbánin hallitus tavoittelee toiminnallaan.

– Emme pääse Viktor Orbánin tai László Kövérin pään sisään, onneksi. En haluaisikaan päästä sinne. Se mitä me voimme sanoa, on, että ei minkään maan pitäisi tehdä näin häpeällisiä poliittisia temppuja kuin Unkari nyt tekee.

Julkisuudessa on erilaisia spekulaatioita siitä, mitä Orbánin hallitus ajattelee saavuttavansa Ruotsin jäsenyyden jarruttamisella. On arveltu, että Unkari pyrkisi esimerkiksi vapauttamaan lisää EU:n jäädyttämiä varoja, joita on kaikkiaan reilut 30 miljardia euroa.