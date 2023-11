Ruotsin ja Norjan urheilutähdet omituisessa sanasodassa: "On kuin peniksenjatke"

Ruotsin ampumahiihtomaajoukkue sai viime vuonna uuden viimeisintä huutoa olevan voitelurekan, jossa on raporttien mukaan tilaa viidelle huoltopöydälle. Sinikeltainen voitelurekka vaihtui 30 neliömetrisestä yhtäkkiä 80 neliömetrin jättiläiseen. Hintalappu oli noin 700 000 euroa.

Nyt norjalaiset ovat vastanneet naapurimaan jättiatsaukseen omalla rekallaan, joka on joidenkin tietojen mukaan jopa isompi kuin ruotsalaisten jättirekka.

– Se on raporttien mukaan kaksi neliömetriä isompi. Sinikeltainen ei ole niin hieno kuin punakeltainen, Johannes Bö sanoi Expressenin mukaan aikaisemmin syksyllä.

– Se, että saimme rekan paikalle on kuin peniksenjatke. Tarvitsemme sitä kauden alussa. Meidän pitää näyttää voimaa ennen alkua, Bö jatkoi.

Ruotsalaisten mukaan Norjan uusi rekka saattaa paperilla olla isompi, mutta heidän mukaansa siinä ei ole saman verran tilaa kuin sinikeltaisessa huoltorekassa.

– Se tuli vuoden myöhässä. Mutta ihan mukavaa, että he ovat käyneet keväällä katsomassa, kuinka hyvä meidän rekka on. Sitten he saivat ostaa sellaisen jälkikäteen, Ruotsin päävalmentaja Johannes Lukas irvaili.

Ruotsalaisampumahiihtäjä Sebastian Samuelsson heittää lisää vettä myllyyn.

– Tuntuu kuin norjalaisilla olisi edelleen vähän pikkuvelikompleksia. Se on epäselvää, kenen rekk on isoin, mutta tärkein asia on, mitä tapahtuu rekan sisällä ja uskon, että siinä me olemme edelleen ykkösiä, Samuelsson täräyttää.

Ruotsin Jesper Nelin lähettää norjalaisille vielä terveiset.