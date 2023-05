Ruotsin hiihtokaaoksessa täyskäännös – tämä yksityiskohta jätti kuitenkin karvaan maun

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Expressenin mukaan suurin osa Ruotsin maajoukkuehiihtäjistä on jo allekirjoittanut heille tarjotun sopimuksen. Dahlqvist, Svahn ja Karlsson jättivät maajoukkueen viime vuonna ennen harjoittelukauden alkamista. Useat muut hiihtäjät eivät päässeet yhteisymmärrykseen Ruotsin hiihtoliiton kanssa sopimuksen sisällöstä.

Vielä toukokuun puolivälissä liitto oli tilanteessa, jossa urheilijat eivät olleet allekirjoittaneet sopimusta. Ruotsi julkistaa tulevan kauden joukkueensa torstaina ja tilanne on ottanut täyskäännöksen viime vuodesta. Viime kaudella eniten kritiikkiä sopimukselle antoivat maajoukkueen kokeneemmat hiihtäjät.

Yksi kritiikin aiheista oli maajoukkuehiihtäjien rahallinen korvaus. Viime kaudella summa oli 200 000 kruunun eli vajaat 18 000 euroa. Nyt summaa on korotettu 225 000 kruunuun (reilut 20000 euroa). Korotus oli kymmenisen prosentin luokkaa. Marcus Gratelta kysyttiin, ovatko hiihtäjät tyytyväisiä tulokseen.

– Koskaan ei saa olla tyytyväinen. Samalla olemme varmaankin ne, jotka saavat eniten rahaa, jos Norjaa ei oteta lukuun. Aiomme kuitenkin aina taistella paremman puolesta, Grate totesi.

Calle Halfvarsson olisi myös mielellään nähnyt suuremman korotuksen.

– Parempi kuin ei mitään. Sitä nostaa esille vuoden ajan ja lopputulos ei ole kovinkaan suuri. Olen edelleen sillä kannalla, että meillä pitää olla oikea vuosi palkka. Tänä vuonna minusta vain tuntui, että en jaksa. Minulla ei ole hirveästi aikaa maajoukkueessa, joten allekirjoitin sopimuksen, Halfvarsson sanoi.

Suurin osa urheilijoista on jo allekirjoittanut sopimuksen, jossa määritellään myös ensi kauden bonukset. Niihin ei kuitenkaan ole tulossa korotusta, vaan ne pysyvät viime vuoden tasolla. Leireihinkin on tulossa muutoksia, joiden myötä toiminta on joustavampaa. Halukkaille on luvassa lisää korkeanpaikanleirejä. Ne, jotka haluavat harjoitella enemmän matalassa ilmanalassa, saavat mahdollisuuden siihen.

Karlssonin, Dahlqvistin ja Svahnin paluuta ei ole vielä lyöty lukkoon sataprosenttisesti, mutta se on todennäköisyys on huomattavalla tasolla, kuten Karlssonin henkilökohtainen valmentaja Per Nilsson antaa ilmi.