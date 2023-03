Video: Näin Vladimir Putin uhitteli ydinaseilla – "10 konetta on valmiita käyttämään näitä aseita"

Britannia on kertonut toimittavansa köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia Ukrainaan. Kyseessä on erittäin kova aine, josta voi valmistaa läpäisykykyisiä ammuksia. Köyhdytettyä uraani on ydinvoimaloissa käytettävän uraanipolttoaineen tai ydinasemateriaalin valmistuksessa syntyvä sivutuote.