Ruotsin ampumahiihtotähtien hämmentävä rakkausdraama oli liikaa Norjan maailmanmestareille – mopo karkasi täysin käsistä

Olympiavoittajat Jesper Nelin ja Hanna Öberg olivat pitkään ampumahiihdon tunnetuin pariskunta. He päättivät kuitenkin erota viime vuonna ja Öberg on löytänyt uuden rakkauden maailmanmestari Martin Ponsiluomasta, jonka entinen tyttöystävä ampumahiihtäjä Fanny Johansson on nyt päätynyt yhteen Nelinin kanssa.

– Eikö niin! Se on kun ensin laitat kaikki asiat yhteen, niin ymmärrät kuinka hullua se on. Ja se mikä on hauskaa, on se,että ampumahiihdossa on sekaviestit.