Suursijoittaja Christer Gardell haukkuu Ruotsin kruunua "pieneksi paskavaluutaksi"

Uutistoimisto TT:n haastattelussa Gardell sanoo, että tänä vuonna muita valuuttoja vastaan selvästi heikentynyt kruunu on "pieni paskavaluutta".

Gardell vastusti kruunun vaihtamista euroon vuonna 2003, kun Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys eurosta. Sittemmin hän on tullut asiasta toisiin ajatuksiin. Hän katsoo nyt, että kruunu on liian pieni ja Ruotsin valuuttamarkkina liian epälikvidi, minkä johdosta kruunu on riskisijoitus.