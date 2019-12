Ruotsiin kaavailtua Muumimaailmaa vastustetaan kiivaasti – kokonainen puolue antoi täystyrmäyksen: "Tähän projektiin ei pidä ryhtyä"

Puistoa vastustaa kokonainen puolue

Muumimaailma aikoo odottaa kärsivällisesti

Kunnan kannalta tilanne on kiusallinen. Toistaiseksi yleinen mielipide on ollut kielteinen projektille, mutta nyt kaikki päätökset on saatu tehtyä.

– Olemme keskustelleet Muumimaailman johdon kanssa ja he suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuteen. Se mikä heidät on yllättänyt, on asiasta herännyt keskustelu ja se tulee viemään aikaa, jos päätöksestä valitetaan ja edessä on oikeudellinen prosessi. Mutta Ruotsissa päätöksistä voidaan valittaa ja tarkistuttaa niiden oikeellisuus. Meillä on sellainen käsitys, että Muumimaailman johto todellakin haluaa tätä ja on valmis odottamaan niin kauan kuin on tarpeellista, sanoo Nisser.