Ruotsi on saamassa oman Muumimaailmansa ja jopa suuremman kuin Suomi – vastustus naapurimaassa on ollut kovaa: "Ei siellä muumeja vastusteta, mutta sijaintia kylläkin"

– Sopiva alue löytyi Karlstadista ja kun se tuli julkiseksi, että siellä neuvotellaan asiasta, niin useita muitakin paikkakuntia Ruotsista oli meihin yhteydessä. Kertoivat, että he ottaisivat meidät mielellään, Lohikoski sanoo MTV Uutisille.

Hän sanoo, että Karlstad on kuitenkin vaihtoehtojen ykkönen.

Ruotsin puisto palvelisi myös norjalaisia

Karlstad on ison valtatien varressa noin 200 kilometrin päässä Oslosta, eli noin puolessa välissä matkaa, jos Tukholmasta ajettaisiin Osloon päin.

– Kummatkin maat ovat siis potentiaalisia asiakasvirtojen kannalta. Norjalaisethan vierailevat muutenkin Ruotsin puolella ahkerasti, kun hintataso on noin 25 prosenttia halvempi, Lohikoski toteaa.

Kaavamuutos herättää närää

– Vastustus on Karlstadissa ollut kovaa. Ei niin, että siellä muumeja vastustettaisiin, mutta sijaintipaikkaa kylläkin. Se on ulkoilualuetta, mihin puistoa on kaavailtu. Vaikka se meni valtuustossa päätöksenä läpi, niin varmasti tulee kaavasta valituksia.