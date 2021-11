MTV Ähtärissä: Paikalliset hämmentyneinä pandojen kohtalosta – "Valtion pitäisi ehdottomasti tukea"

Ähtäri Zoo on hiljainen marraskuussa. Parkkipaikka, joka ennen täyttyi tilausbusseista, on melkein autio. Karhut ovat talviunilla, mutta sudet, ahmat, ilvekset, huuhkajat, visentit ja pandat valvovat. Pyry ja Lumi tuijottavat pientä senioriryhmää, joka on tullut tervehtimään pandoja naapurikunnasta.