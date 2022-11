Ruotsi juhli jälleen salibandyn MM-kultaa – Tshekki jäi finaalissa jyrän alle

Miesten maailmanmestaruuksista on pelattu 14 kertaa, ja Ruotsille ykkössija on jo kymmenes. Suomi on voittanut neljä mestaruutta. Sveitsin MM-turnauksessa Ruotsi eteni välieristä finaaliin voittamalla Suomen rangaistuslaukauskisan jälkeen. Tshekki murjoi välierissä kisaisäntä Sveitsiä.