Oulussa Korvensuoralla tapahtunut henkirikos on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Oulun poliisilaitos kertoo, että Korvensuoralla toukokuussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on saatu päätökseen ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisi sai hälytyksen toukokuussa yksityisasuntoon, josta löytyi vainajan lisäksi hätäkeskukseen soittanut mies.

Teosta epäilty 22-vuotias ruotsalainen mies on edelleen vangittuna.

– Mies on kertonut aiheuttaneensa hieman yli 60-vuotiaan miehen kuoleman, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan miehet tunsivat toisensa ja olivat viettäneet aikaa yhdessä ennen henkirikosta.

MTV selvitti aiemmin, että 22-vuotiaalla epäillyllä on rikostaustaa omaisuus- ja väkivaltarikoksista.

Vuonna 2023 nuori mies sai neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion pahoinpitelystä.

Lisäksi hänet on tuomittu vuonna 2023 ryöstöstä ja laittomasta uhkauksesta 1 vuoden 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka koeaika päättyisi lokakuussa 2025.

Murhasta syytetyllä miehellä on kontollaan myös liikennerikoksia, huumausainerikoksia sekä tuomio aserikoksesta ja varkauden yrityksestä sekä kotirauhan rikkomisesta.