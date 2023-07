Ruotsalaislehti: Prinsessa Victorian ja prinssi Danielin avioliitto kriisissä?

Sisäpiirin lähde kertoi lehdelle Danielin olleen ulkona kavereidensa kanssa. Alun perin illanvieton piti sujua grillailun merkeissä, mutta lähteen mukaan porukka päätyi yökerhoon. Danielin mukana juhlimassa kerrotaan olleen muun muassa yökerhopromoottori Kristoffer Ahlbom. Victorialle mies on punainen vaate, koska tämä on vitsaillut kokaiininkäytöstä Instagram-tilillään. Victoria on kieltänyt Danielia viettämästä aikaa Ahlbomin kanssa.